2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
32PFH6500/88
Android rendszerű Full HD Slim LED TV
A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Pixel Precise HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.
80 cm-es (32"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/C
A Pixel Precise HD optimalizálja a képminőséget, így egyenletes, mégis éles mozgóképeket, illetve bámulatos kontrasztot és részletgazdagságot kapunk. A sötét képek igazán sötétek, a világosak igazán világosak lesznek. Élvezze a lehető legélénkebb, káprázatos színek, és a természetes, élethű bőrtónusok látványát. Mintha csak valóban ott lenne.
Vegye át az irányítást. Teljesen intuitív távvezérlőnkön megtalálja a szokásos funkciókat, például a kurzorgombokat, a hangerő-szabályzást és a gyorsgombokat. A távvezérlőt csak át kell fordítania, és máris egy teljes billentyűzeten gépelhet be szövegeket, bármilyen helyzetben.
Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat játszhat le. Az Android robot felszabadítja a Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan és egyszerűen kezelhesse készülékét.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.