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  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Érzelmi előny fénykép
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Gyártás megszűnt

6500 seriesAndroid™ rendszerű Full HD Slim LED TV

32PFH6500/88

Android rendszerű Full HD Slim LED TV

A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Pixel Precise HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

2-oldalas Ambilight rendszerrel

Android rendszerű Full HD Slim LED TV

  • 80 cm-es (32"-es)

  • Full HD LED TV

  • Dual Core; 8 GB, bővíthető

  • DVB-T/C

Pixel Precise HD engine: fedezze fel az élénk képminőséget

A Pixel Precise HD optimalizálja a képminőséget, így egyenletes, mégis éles mozgóképeket, illetve bámulatos kontrasztot és részletgazdagságot kapunk. A sötét képek igazán sötétek, a világosak igazán világosak lesznek. Élvezze a lehető legélénkebb, káprázatos színek, és a természetes, élethű bőrtónusok látványát. Mintha csak valóban ott lenne.

A billentyűzetes távvezérlő könnyűvé teszi a szövegbevitelt

A billentyűzetes távvezérlő könnyűvé teszi a szövegbevitelt

Vegye át az irányítást. Teljesen intuitív távvezérlőnkön megtalálja a szokásos funkciókat, például a kurzorgombokat, a hangerő-szabályzást és a gyorsgombokat. A távvezérlőt csak át kell fordítania, és máris egy teljes billentyűzeten gépelhet be szövegeket, bármilyen helyzetben.

Dual Core (kétmagos) jelfeldolgozás és Android operációs rendszer a nagy teljesítményért

Dual Core (kétmagos) jelfeldolgozás és Android operációs rendszer a nagy teljesítményért

Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat játszhat le. Az Android robot felszabadítja a Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan és egyszerűen kezelhesse készülékét.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

  2. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  3. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  7. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  8. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  10. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  11. A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.