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Gyártás megszűnt

4000 seriesLED TV

32PHH4009/88

4.6

| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket

LED TV

Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú kisképernyős LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

LED TV

  • 81 cm-es (32"-es)

  • LED TV

  • DVB-T/C

LED TV a hihetetlen kontrasztú képekért

A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.

2 HDMI bemenet Easylink funkcióval az integrált csatlakoztathatóságért

Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.

100 Hz-es PMR a folyamatos mozgóképekért

100 Hz-es PMR a folyamatos mozgóképekért

Semmi sem múlhatja felül a játék, a nagy sebességű sportesemények vagy az akciófilmek által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért tartalmazza a Philips TV a 100 Hz-es Perfect Motion Rate funkciót, melynek köszönhetően Ön élvezheti az akadozásmentes mozgóképet. Annak ellenére, hogy az Ön pulzusa ugrálni fog, az Ön által nézett kép soha.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/03/2018

România

România

Un produs super ok

Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

26/02/2018

România

România

Perfect pentru dormitor

Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire

13/01/2015

Česká republika

Česká republika

PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI

perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.

  2. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.