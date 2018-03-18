2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
LED TV
Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú kisképernyős LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára
81 cm-es (32"-es)
LED TV
DVB-T/C
A LED háttérvilágítással élvezheti az alacsony fogyasztást, és a nagy fényerejű, hihetetlen kontrasztú és élénk színű, gyönyörű kontúrokat.
Szüntesse meg a kábelrengeteget: a kép- és hangjeleket továbbítsa egyetlen HDMI kábelen a készülékekről a TV-re. A HDMI tömörítetlen jeleket visz át, így a legjobb minőséget biztosítja a forrástól a képernyőig. A Philips Easylink használata esetén a TV, a DVD, a Blu-ray, a beltéri vevőegység vagy a házimozi-rendszer legtöbb funkcióját egyetlen távvezérlővel működtetheti.
Semmi sem múlhatja felül a játék, a nagy sebességű sportesemények vagy az akciófilmek által kiváltott adrenalinszint-emelkedést. Ezért tartalmazza a Philips TV a 100 Hz-es Perfect Motion Rate funkciót, melynek köszönhetően Ön élvezheti az akadozásmentes mozgóképet. Annak ellenére, hogy az Ön pulzusa ugrálni fog, az Ön által nézett kép soha.
4.6
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Daniel1403
18/03/2018
România
Un produs super ok
Un produs usor de utilizat si foarte bun și indemanatic ,subțire drăguț și o imagine super clara
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
EmyC
26/02/2018
România
Perfect pentru dormitor
Pentru camere ~10mp este ideal. Imagine foarte buna, meniu usor de utilizat, conectivitate, ci+.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 LED TV subţire
PTICE
13/01/2015
Česká republika
PERFEKTNÍ OBRAZ , JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ , NÍZKÁ SPOTŘEBA - VŠEM DOPORUČUJI
perfektní televizor , pěkný obraz , nízká spotřeba
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 23PHH4009 Tenký LED televizor
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.