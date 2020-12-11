TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról

Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

40PFH4101/88

4

| (27) Értékelések

Full HD Slim LED TV

A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100-as sorozatú készülék értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a Perfect Motion Rate funkció, valamint a tiszta hangzás könnyed szórakozást biztosít.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 102 cm-es (40"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Ultravékony kialakítás a kifinomult profilhoz

Ultravékony kialakítás a kifinomult profilhoz

Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.

Fekete, pengevékony sarokállványok

Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?

Digital Crystal Clear a pontosság érdekében, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

27

Értékelések

2

11/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes.

Jó áron elérhető kiváló minőségű készülék. Édesanyám használja három éve. A kategóriájában teljesen megfelelő.

Előnyök

Jó képminőség egyszerű kezelhetőség.

Hátrányok

A menü rendszer nehezen szokható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2018-12-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Használat dátuma 2018-12-11

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Ár-értékarányát tekintve nagyon jó

Amit a katalógus leírt a specifikációjáról, azt tudja. Nem okozott csalódást.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

07/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tudtam, hogy mit veszek, és nem csalódtam

Tudatosan vásároltam a terméket. Tudtam, hogy mire van szükségem, és azt meg is kaptam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.