2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40PFH4101/88
Full HD Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100-as sorozatú készülék értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a Perfect Motion Rate funkció, valamint a tiszta hangzás könnyed szórakozást biztosít.
102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.0
5-ből
27
Értékelések
Benks74
11/12/2020
Magyarország
Tökéletes.
Jó áron elérhető kiváló minőségű készülék. Édesanyám használja három éve. A kategóriájában teljesen megfelelő.
Előnyök
Jó képminőség egyszerű kezelhetőség.
Hátrányok
A menü rendszer nehezen szokható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2018-12-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Használat dátuma 2018-12-11
Happypapi
18/01/2019
Magyarország
Ár-értékarányát tekintve nagyon jó
Amit a katalógus leírt a specifikációjáról, azt tudja. Nem okozott csalódást.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Gábor1988
07/01/2019
Magyarország
Tudtam, hogy mit veszek, és nem csalódtam
Tudatosan vásároltam a terméket. Tudtam, hogy mire van szükségem, és azt meg is kaptam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4101 Full HD Ultra Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.