TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD LED TV

40PFK4009/12

Full HD LED TV

Az otthonában mindenki élvezheti a Philips 4100-as sorozatú Full HD LED TV éles, tiszta képét. A minimalista dizájn, az élénk képek és a kiváló hangzás ideális választássá teszik otthona bármely helyisége számára.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD LED TV

  • 102 cm-es (40"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseihez

A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

Az ultrakeskeny keret révén nagyobb képet élvezhet

A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.

Full HD LED TV – ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal

Képminőséggel kapcsolatos kérdések. A hagyományos HDTV-k minőséget nyújtanak, de Ön többet kíván. Képzelje el egy élethű kép éles részleteit nagy fényerővel, hihetetlen kontraszttal és valósághű színekkel párosítva.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A Pause TV és az USB felvétel funkciók használatához szoftverfrissítés szükséges. A szoftverfrissítéssel kapcsolatos további tudnivalók érdekében, kérjük, tekintse meg a www.philips.com/TV weboldalt, és kattintson a támogatás lehetőségre.

  2. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.