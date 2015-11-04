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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40PFK4200/12
Full HD Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: a Philips 4200-as sorozatú Full HD Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában a TV élénk képeit, tiszta hangját és minden szükséges funkciót, mint például a további praktikus USB és HDMI portok.
102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
Egy modern, kifinomult vonalakkal rendelkező televízió egy olyan állványt érdemel, amely kiemeli az átlagból. Ez a szemlélet vezérelte a Philips TV formatervezőit, amikor létrehozták ezt az egyedülálló, nyitott állványt, amely gyönyörűen illeszkedik az Ön szobabelsőjéhez.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Jarda
04/11/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Pro mé použití zcela dostačující
Mám tento TV jako druhý, když chcem různé programy. Pro mé účely je plně vyhovující.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFK4200 Full HD Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.