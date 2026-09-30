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  • Fénykép a távvezérlőről
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Gyártás megszűnt

6000 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

40PFK6300/12

Full HD Ultra Slim LED TV

A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

2-oldalas Ambilight rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 102 cm-es (40"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

A centrális szögletes állvány játszik a geometriával

A centrális szögletes állványunk alapjaként egy kifinomult magasfényű ezüstös kivitelt választottunk, majd ezt követően párosítottuk egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen otthon hangulatához.

A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n

A Micro Dimming optimalizálja a kontrasztot a TV-n

A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet.

Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk

Díjnyertes technológiánk örökségére építve egy következő, teljesen új szintre emeltük a HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD rendszer borotvaéles, folyamatos képeket biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, minden részlet joggal kápráztatja el.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.