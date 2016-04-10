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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
40PFT6510/12
Android rendszerű Full HD Slim LED TV
A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Perfect Pixel HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.
102 cm-es (40"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/T2/C
Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, alkalmazásokat indíthat, és videókat játszhat le. Az Android robot felszabadítja a Dual Core processzor erejét, hogy Ön gyorsan és egyszerűen kezelhesse készülékét.
Az Android Smart TV-jének köszönhetően egy gyors processzor és egy felhasználóbarát kezelőfelület kombinációját élvezheti. Az Ön indítópultja a végtelen tartalmak irányába, a Google Play™ és Netflix szolgáltatástól egy internetes böngészőig... és még sok minden másig. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenceire.
Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító technológiánk, a Perfect Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít. A filmek másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve. A PNF segítségével másodpercenként 100 mozgásfázisra négyszereződik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.6
5-ből
26
Értékelések
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.