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Gyártás megszűnt

4000 seriesFull HD Slim LED TV

48PFH4100/88

3.6

| (48) Értékelések

Full HD Slim LED TV

A ma és a holnap TV-je: a Philips 4100-as sorozatú Full HD Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában a TV élénk képeit, tiszta hangját és minden szükséges funkciót, mint például a praktikus további USB és HDMI port.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

Digital Crystal Clear rendszerrel

Full HD Slim LED TV

  • 121 cm-es (48"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

100 Hz-es PMR az éles mozgóképekért

100 Hz-es PMR az éles mozgóképekért

A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít az Ön számára.

USB a multimédia-lejátszáshoz

USB a multimédia-lejátszáshoz

Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.

Digital Crystal Clear: pontosság, amit másokkal is meg kell osztani

A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.6

5-ből

48

Értékelések

15/01/2022

Magyarország

Magyarország

Egy jó vétel

A mai napig használom, bár ez még nem okos TV. Negatív csak az, hogy hamar tönkre ment a HDMI csatlakozója.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

19/08/2016

Magyarország

Magyarország

Klassz készülék

Igazán jó készülék. Remek hép- és hangbeállítási lehetőségekkel. A csatornák egyéni programozása lehetne egyszerűbb.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

11/08/2016

Magyarország

Magyarország

Meg vagyok elégedve, nagyon jó kis készülék!

Remélhetőleg sokáig tudjuk majd élvezni! Jelenleg minden nagyon szép és jó.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.