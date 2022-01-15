2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
48PFH4100/88
Full HD Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: a Philips 4100-as sorozatú Full HD Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában a TV élénk képeit, tiszta hangját és minden szükséges funkciót, mint például a praktikus további USB és HDMI port.
121 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít az Ön számára.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc szappanoperájában, a hírekben, vagy áthívja barátait egy videó megtekintésére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
3.6
5-ből
48
Értékelések
Egyert
15/01/2022
Magyarország
Egy jó vétel
A mai napig használom, bár ez még nem okos TV. Negatív csak az, hogy hamar tönkre ment a HDMI csatlakozója.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Peti
19/08/2016
Magyarország
Klassz készülék
Igazán jó készülék. Remek hép- és hangbeállítási lehetőségekkel. A csatornák egyéni programozása lehetne egyszerűbb.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Gyurka
11/08/2016
Magyarország
Meg vagyok elégedve, nagyon jó kis készülék!
Remélhetőleg sokáig tudjuk majd élvezni! Jelenleg minden nagyon szép és jó.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.