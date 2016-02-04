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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
48PFH6300/88
Full HD Ultra Slim LED TV
A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.
121 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C
Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító technológiánk, a Perfect Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít. A filmek másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve. A PNF segítségével másodpercenként 100 mozgásfázisra négyszereződik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.
A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Ellenőrzött vevő
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Ellenőrzött vevő
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.