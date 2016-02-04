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Gyártás megszűnt

6000 seriesFull HD Ultra Slim LED TV

48PFH6300/88

4

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Full HD Ultra Slim LED TV

A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

2-oldalas Ambilight rendszerrel

Full HD Ultra Slim LED TV

  • 121 cm-es (48"-es)

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C

Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért

Perfect Natural Motion a folyamatos, borotvaéles mozgóképekért

Szereti a filmeket, de közben a lehető legjobb képre is vágyik? A díjnyertes mozgásjavító technológiánk, a Perfect Natural Motion megszünteti az akadozást, valamint a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít. A filmek másodpercenként 24 képkockás sebességgel vannak rögzítve. A PNF segítségével másodpercenként 100 mozgásfázisra négyszereződik a képkockaszám. Ezáltal megszűnik az akadozás, és folyamatos, borotvaéles mozgókép lesz az eredmény.

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

A modern kialakítás illik korunk lakberendezéseihez

A modern kivitel jól illeszkedik a berendezéshez. A TV-nek épp olyan tetszetősnek kell lennie kikapcsol állapotban is, mint amikor be van kapcsolva.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Ellenőrzött vevő

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Ellenőrzött vevő

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  3. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  4. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  5. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.