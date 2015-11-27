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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
48PFK4100/12
Full HD Slim LED TV
A ma és a holnap TV-je: a Philips 4100-as sorozatú Full HD Slim LED TV, Digital Crystal Clear rendszerrel. Tapasztalja meg otthonában a TV élénk képeit, tiszta hangját és minden szükséges funkciót, mint például a praktikus további USB és HDMI port.
121 cm-es (48"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
A Perfect Motion Rate a Philips kijelzőtechnológiát a fejlett videofeldolgozással ötvözi minden egyes képkocka minőségének javítása érdekében. Legyen szó játékokról, nagy sebességű sporteseményekről vagy akciófilmekről, tökéletes élességet és a lehető legegyenletesebb mozgóképeket biztosít az Ön számára.
Ossza meg élményeit. Csatlakoztasson USB memóriát, digitális kamerát, MP3 lejátszót vagy más multimédiás eszközt a TV-készüléken található USB portra, és élvezze a fényképeket, videókat és zenefájlokat a könnyen használható, képernyőn megjelenő tartalomböngészővel.
A hagyományos TV-k kerete úgy körbefogja a képernyőt, mint egy képkeret. A mi ultrakeskeny keretünk modern és vékony, így nagyobb képet élvezhet.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Čumák
27/11/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Tento produkt má dobré vlastnosti
dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.