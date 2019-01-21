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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4K UHD Ultra Slim LED Android TV
Elegáns kivitel eredeti anyagokkal. Tapasztalja meg a látványos 4K felbontást az ultravékony Philips 7800-as készüléken. A P5 képfeldolgozó engine révén kedvenc műsorát még kiválóbb képminőségben streamelheti.
123 cm-es (49"-es) Ambilight TV
1700-as Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
A Micro Dimming Pro a környezet fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy fényérzékelő és egy speciális szoftver 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet éjjel-nappal.
A szél zúgása, egy földre hulló falevél nesze, egy kanyargós úton elsuhanó autó kerekeinek moraja. A Philips hangfeldolgozás ezeket a részleteket páratlan tisztasággal adja vissza. Mindent úgy hallhat, ahogy a rendező megálmodta, stúdió minőségű hangkeveréssel, amely támogatja az eredeti audiotartalmat, és javítja a hangzást, ahol szükséges. A mély basszusok, a tiszta beszédhang és a lenyűgöző pontosság csak a kezdet.
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és játszhat le videókat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.6
5-ből
21
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
krisztian77
21/01/2019
Magyarország
kitűnő képélmény!
5. hónapja használjuk a tv-t, s továbbra is nagyon tetszik! A képe nagyon szép, az Ambilght kifejezetten tetszik, élménnyé teszi a tévézést! Amióta a falra szereltük (nem tv állványon van) azóta az Ambilight még jobban kitűnik a használat közben, tényleg kifejezetten szép! ☺ Kikapcsolva is nagyon "dekoratív" a készülék a falon, elegáns, vékony, kecses. Valamint a hangvezérlése is kifejezetten pontos, nagyon megkönnyíti a használatot. Külön ötös a "klaviatúra" a távirányító hátoldalán! Talán csak a Smart része az ami kissé döcögős, néha csak lassabban, körülményesebben tudjuk használni, de alapvetően az elvárásainknak inkább megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 55PUS7803 Ultra Slim 4K UHD LED Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Előnyök
Android, Ambilight
Hátrányok
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Használat dátuma 2020-05-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Használat dátuma 2020-05-10
jiriciza
18/11/2021
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Vysavač AKU, Televize
Mám několik výrobků od PHILIPS a jsem nadmíru spokojenej
Előnyök
Televize každý den , vysavač díky vnoučatům i několikrát za den. Veškkerá spokojenost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Használat dátuma 2019-11-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7800 series 49PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Használat dátuma 2019-11-17
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
Kérjük, vegye figyelembe: lehet, hogy az Amazon alkalmazások nem mindig elérhetők az Ön országában. (Az Amazon alkalmazások jelenleg csak az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában biztosan hozzáférhetők.)
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
A beépített Google Segéd szoftverfrissítésként érkezik majd a 2018-as gyártmányú Android TV-készülékekhez.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Funkcionalitása a ChromeCast beépített alkalmazásoktól és az okoseszközöktől is függ. További részletekért, kérjük, tekintse meg a ChromeCast beépített termékoldalait.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.