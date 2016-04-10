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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
50PFT6510/12
Android rendszerű Full HD Slim LED TV
A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Perfect Pixel HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.
126 cm-es (50"-es)
Full HD LED TV
Dual Core; 8 GB, bővíthető
DVB-T/T2/C
Díjnyertes technológiánk örökségére építve egy következő, teljesen új szintre emeltük a HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD rendszer borotvaéles, folyamatos képeket biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, minden részlet joggal kápráztatja el.
Az Android Smart TV-jének köszönhetően egy gyors processzor és egy felhasználóbarát kezelőfelület kombinációját élvezheti. Az Ön indítópultja a végtelen tartalmak irányába, a Google Play™ és Netflix szolgáltatástól egy internetes böngészőig... és még sok minden másig. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenceire.
Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.6
5-ből
26
Értékelések
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.