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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
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Gyártás megszűnt

6500 seriesAndroid™ rendszerű Full HD Slim LED TV

50PFT6510/12

2.6

| (26) Értékelések

Android rendszerű Full HD Slim LED TV

A 6500-as sorozatú Android rendszerű FHD TV-nek nemcsak a külseje tetszetős. A Perfect Pixel HD engine-nel kezdjük, amely ragyogó képekről gondoskodik; majd hozzáadjuk az Ambilight technológiát, a modern külsőt és a minőségi anyagokat, amelyek magasabb szintre emelik a nézői élményt.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

2-oldalas Ambilight rendszerrel

Android rendszerű Full HD Slim LED TV

  • 126 cm-es (50"-es)

  • Full HD LED TV

  • Dual Core; 8 GB, bővíthető

  • DVB-T/T2/C

Perfect Pixel HD - a díjnyertes képminőség-feldolgozó rendszerünk

Díjnyertes technológiánk örökségére építve egy következő, teljesen új szintre emeltük a HD képminőséget. A Philips Perfect Pixel HD rendszer borotvaéles, folyamatos képeket biztosít. A gazdagabb, még élénkebb, természetes bőrtónusokban gazdag színvilágtól a mélyebb feketékig és fényesebb fehérekig, minden részlet joggal kápráztatja el.

Android: a gyorsabb, gazdagabb és személyesebb TV élményért

Az Android Smart TV-jének köszönhetően egy gyors processzor és egy felhasználóbarát kezelőfelület kombinációját élvezheti. Az Ön indítópultja a végtelen tartalmak irányába, a Google Play™ és Netflix szolgáltatástól egy internetes böngészőig... és még sok minden másig. Egyszerűen navigálható menü közvetlen hivatkozásokkal kedvenceire.

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ambilight örökre megváltoztatja a TV-ről alkotott elképzelését

Az Ön által létrehozott otthon nem csupán egy ház. Miért nem választ egy meleg hatású, vonzó TV-készüléket is? A Philips egyedülálló Ambilight technológiája a TV-képernyő két oldaláról extra széles ragyogást vetít a környező falra, ezáltal kiszélesíti a képernyőt, és magával ragadó vizuális élményt nyújt. A színek, a vibrálás és az izgalom túllépnek a képernyőn, és betöltik a nappalit, hogy ezáltal átlagon felüli vizuális élményt nyújthassanak Önnek.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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2.6

5-ből

26

Értékelések

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

cena a vykon super

Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™

21/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski full HD televizor

Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™

20/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odlično

Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

  2. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  3. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.

  6. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  7. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  8. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  9. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  11. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  12. A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.