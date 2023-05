Az AppControl lehetővé teszi az alkalmazások egyszerű hozzáadását, rendezését és törlését

Az AppControl segítségével vendégei számára álmaik TV-alkalmazásait biztosíthatja. Igényeinek megfelelően adhat hozzá, törölhet és rendezhet minden alkalmazást. És ami még ennél is jobb, ezeket a beállításokat akár klónozhatja is bármely más TV-készülékre a többi TV beállítása nélkül. Különböző profilokat is létrehozhat, amelyeket menet közben is módosíthat. A lakosztályok számára nagy sávszélességű videoalkalmazásokat szeretne biztosítani, a többi szobában pedig kis sávszélességű alkalmazásokat kínálna? Semmi gond! Az AppControl gondoskodik a folyamatos élményekről az Ön és vendégei számára.