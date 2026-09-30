2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
55PFK6300/12
Full HD Ultra Slim LED TV
A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.
140 cm-es (55"-es)
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
A speciális szoftvernek köszönhetően, amely 6400 különböző zónában elemzi a képet, és ennek megfelelően állítja be a megvilágítást, hihetetlenül kontrasztos, és kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet.
A Super Resolution funkció zónánként tökéletesíti a kép élességét és részletességét. A teljes kép fejlett javítása mellett még nagyobb fokú részletgazdagságot és színelemzést kapunk. A végeredmény egy élénk, természetes és valósághű kép.
A centrális szögletes állványunk alapjaként egy kifinomult magasfényű ezüstös kivitelt választottunk, majd ezt követően párosítottuk egy ultravékony, szögletes nyakkal, hogy a TV kialakítása tökéletesen illeszkedjen bármilyen otthon hangulatához.
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Értékelések
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.