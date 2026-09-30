Full HD Ultra Slim LED TV

A 6300-as sorozatú Full HD TV Perfect Pixel HD rendszere olyan folyamatos teljesítményt, éles és tiszta képminőséget nyújt, amely élénk és élethű képeket garantál az Ön számára. A minőségi anyagok, a vékony kialakítás, és az olyan egyedülálló funkciók, mint az Ambilight, még szebbé és élvezetesebbé teszik az élményt.