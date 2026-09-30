Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése

A könnyen változtatható megjelenítési módok lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből diabemutatót állítson össze.