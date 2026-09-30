2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
5FF2CMI/00
Minden kép az Ön emlékeit hordozza
Digitális fényképeit a professzionálisan nyomtatott fotókkal azonos minőségben és színgazdagsággal jelenítheti meg. A Philips 5FF2CMI PhotoFrame a legegyszerűbb eszköz képei számítógép nélküli megtekintésére. A készülék elegáns vonalvezetésének köszönhetően stílusos lakberendezési kiegészítő is.
5,6"-es LCD
5,6"-es látóterület
4:3-as oldalarány
A könnyen változtatható megjelenítési módok lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből diabemutatót állítson össze.
A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.
A színes kijelző a legjobbat hozza ki fényképeiből: élénk, életszerű színek, a professzionális, kiváló minőségű fényképekhez mérhető minőségben
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