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Gyártás megszűnt

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Minden kép az Ön emlékeit hordozza

Digitális fényképeit a professzionálisan nyomtatott fotókkal azonos minőségben és színgazdagsággal jelenítheti meg. A Philips 5FF2CMI PhotoFrame a legegyszerűbb eszköz képei számítógép nélküli megtekintésére. A készülék elegáns vonalvezetésének köszönhetően stílusos lakberendezési kiegészítő is.

Összes előny megtekintése

Minden kép az Ön emlékeit hordozza

  • 5,6"-es LCD

  • 5,6"-es látóterület

  • 4:3-as oldalarány

Diabemutató, kép, indexkép vagy óra megjelenítése

A könnyen változtatható megjelenítési módok lehetővé teszik, hogy egyszerre egy képet nézzen meg, vagy a képek vázlatait böngéssze, hogy gyorsan és egyszerűen tudjon keresni, vagy a legjobb képeiből diabemutatót állítson össze.

Élvezze a kollázsokat: több fotó megjelenítése egy nézetben

A diabemutató során alkalmazható effektussal több különböző fénykép jeleníthető meg automatikusan, véletlenszerűen összeállítva. Így kiküszöbölhető a képernyőméretnél kisebb fotók körüli szegély zavaró látványa.

Lenyűgözően élénk digitális fényképek tökéletes színmegjelenítéssel

A színes kijelző a legjobbat hozza ki fényképeiből: élénk, életszerű színek, a professzionális, kiváló minőségű fényképekhez mérhető minőségben

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.