Tartalom mentése és lejátszása a belső memóriának köszönhetően

Mentsen és játsszon le tartalmakat a belső memória segítségével. Töltse fel médiafájljait a kijelzőre, és játssza le azonnal a tartalmakat. A belső böngészővel együtt memória-gyorsítótárként is szolgál online tartalom átvitelekor. Ha a hálózati kapcsolat bármikor megszakadna, a belső memória továbbra is futtatja a tartalmat annak gyorsítótáras verziójának lejátszása révén, ezzel biztosítva a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha nincs hálózati kapcsolat.