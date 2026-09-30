Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

A strapabíró és vízálló ESee CAM150 videokamera benti és kinti használatra egyaránt ideális, sőt, víz alatt és hóban is bevethető. A fejlett rázkódás-kiegyenlítés biztosítja a lehető legélesebb videókat, a kettős felvételformátum segítségével pedig a HD minőség mellett e-mailben is elküldhető formátumban is könnyen megoszthatja a felvételeket.