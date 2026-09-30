2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM150OR/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
A strapabíró és vízálló ESee CAM150 videokamera benti és kinti használatra egyaránt ideális, sőt, víz alatt és hóban is bevethető. A fejlett rázkódás-kiegyenlítés biztosítja a lehető legélesebb videókat, a kettős felvételformátum segítségével pedig a HD minőség mellett e-mailben is elküldhető formátumban is könnyen megoszthatja a felvételeket.
Egyetlen gombnyomással gyors összefoglalót készíthet a felvett videókból. A Quick Impression (Gyors betekintés) funkció kikeresi és sorba fűzi legutóbbi videofelvételeinek legfontosabb jeleneteit. Azonnal megtekintheti videói leglényegesebb pillanatait, vagy felidézheti, pontosan mit is vett fel, ha kiválasztja a videokamera Gyors betekintés funkcióját. Az emlékek felfrissítése soha nem volt egyszerűbb.
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