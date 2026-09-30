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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM150OR/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

A strapabíró és vízálló ESee CAM150 videokamera benti és kinti használatra egyaránt ideális, sőt, víz alatt és hóban is bevethető. A fejlett rázkódás-kiegyenlítés biztosítja a lehető legélesebb videókat, a kettős felvételformátum segítségével pedig a HD minőség mellett e-mailben is elküldhető formátumban is könnyen megoszthatja a felvételeket.

Összes előny megtekintése

Víz alatt és hóban is használható

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

A kisméretű és karcsú készülék kényelmesen elfér zsebében

Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Vaku, automatikus élességbeállítás, arc- és mosolyfelismerés

Rövid felvételeknél gyors betekintés a videó legfontosabb jeleneteibe

Rövid felvételeknél gyors betekintés a videó legfontosabb jeleneteibe

Egyetlen gombnyomással gyors összefoglalót készíthet a felvett videókból. A Quick Impression (Gyors betekintés) funkció kikeresi és sorba fűzi legutóbbi videofelvételeinek legfontosabb jeleneteit. Azonnal megtekintheti videói leglényegesebb pillanatait, vagy felidézheti, pontosan mit is vett fel, ha kiválasztja a videokamera Gyors betekintés funkcióját. Az emlékek felfrissítése soha nem volt egyszerűbb.

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.