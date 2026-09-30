Go Live a UStreamen keresztüli vezeték nélküli, webes videoadáshoz

Közvetítse az eseményeket élőben az Esee videokamera segítségével, és osszon meg minden eseményt már a történés pillanatában! Csupán Wi-Fi kapcsolatot kell létesítenie, majd ki kell választania a Go Live elemet. Amit rögzít, feltöltődik a UStream weboldalra, ahol megnézheti a család és a barátok, bárhol is legyenek. Tegye a szeretteit is élményei részesévé, és ossza meg az élet legnagyszerűbb eseményeit már a történés pillanatában!