2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM200BL/00
Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal
A Philips ESee CAM200 segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket és fényképeket, ezek megosztás pedig soha nem volt még ilyen egyszerű. Mozgassa az ujját a 3"-es érintőképernyőn, hogy a televízión láthassa, vagy az interneten ossza meg a felvételeket - azonnal, vezeték nélkül.
Közvetítse az eseményeket élőben az Esee videokamera segítségével, és osszon meg minden eseményt már a történés pillanatában! Csupán Wi-Fi kapcsolatot kell létesítenie, majd ki kell választania a Go Live elemet. Amit rögzít, feltöltődik a UStream weboldalra, ahol megnézheti a család és a barátok, bárhol is legyenek. Tegye a szeretteit is élményei részesévé, és ossza meg az élet legnagyszerűbb eseményeit már a történés pillanatában!
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