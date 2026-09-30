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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM200BL/00

Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal

A Philips ESee CAM200 segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket és fényképeket, ezek megosztás pedig soha nem volt még ilyen egyszerű. Mozgassa az ujját a 3"-es érintőképernyőn, hogy a televízión láthassa, vagy az interneten ossza meg a felvételeket - azonnal, vezeték nélkül.

Összes előny megtekintése

a beépített WiFi-nek köszönhetően

Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal

Go Live a UStreamen keresztüli vezeték nélküli, webes videoadáshoz

Go Live a UStreamen keresztüli vezeték nélküli, webes videoadáshoz

Közvetítse az eseményeket élőben az Esee videokamera segítségével, és osszon meg minden eseményt már a történés pillanatában! Csupán Wi-Fi kapcsolatot kell létesítenie, majd ki kell választania a Go Live elemet. Amit rögzít, feltöltődik a UStream weboldalra, ahol megnézheti a család és a barátok, bárhol is legyenek. Tegye a szeretteit is élményei részesévé, és ossza meg az élet legnagyszerűbb eseményeit már a történés pillanatában!

Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Akár 10 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.