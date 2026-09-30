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Gyártás megszűnt

szórakoztatórendszer dokkolóegységgel

DC570/12

iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

A Philips DC570 elegáns stílusú, dokkolós szórakoztatórendszerének köszönhetően minden helyiséget kedvenc iPod dallamaival tölthet meg. Bár kitűnő kialakításának köszönhetően minimális helyet foglal, a beépített mélynyomó mégis hihetetlenül erőteljes Hi-Fi hangot biztosít.

Összes előny megtekintése

hangsugárzó toronnyal

iPod zene – hangosan, kiváló minőségben

A nagy teljesítményű Hi-Fi hangja bármilyen helyiséget betölt

A nagy teljesítményű Hi-Fi hangja bármilyen helyiséget betölt

2.1-es rendszer beépített mélynyomóval

100 W RMS kimeneti összteljesítmény

100 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.