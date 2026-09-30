2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DCB352/10
A hangzás bűvöletében
Élvezze iPod/iPhone/iPad zenéit a Philips DCB352 dokkolós szórakoztatórendszer kiváló hangjellemzőivel. Elegáns kivitelezésű, divatos fémes bevonattal és a DAB+ funkcióval rendelkező, 30 wattos RMS-teljesítményt és dinamikus hangzást nyújtó rendszer.
iPod/iPhone/iPad dokkolóegység
DAB+,
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
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Értékelések
A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.