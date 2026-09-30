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Gyártás megszűnt

szórakoztatórendszer dokkolóegységgel

DCB352/10

A hangzás bűvöletében

Élvezze iPod/iPhone/iPad zenéit a Philips DCB352 dokkolós szórakoztatórendszer kiváló hangjellemzőivel. Elegáns kivitelezésű, divatos fémes bevonattal és a DAB+ funkcióval rendelkező, 30 wattos RMS-teljesítményt és dinamikus hangzást nyújtó rendszer.

Összes előny megtekintése

Stílusos kialakítású dokkolóegység

A hangzás bűvöletében

  • iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

  • DAB+,

Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét

Játsszon le zenét, és töltse iPod/iPhone/iPad készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a Philips rendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone/iPad lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt. A rendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.