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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

DCM186/12

A hangzás bűvöletében

A Philips mikro rendszerre dokkolt iPod/iPhone készülék nemcsak gazdag hangzást nyújt, de fel is töltődik. A dinamikus basszuskiemelés dübörgő hangzást biztosít, a stílusos, kompakt kialakítás pedig bármely környezetet feldob, és érzékeit elvarázsolja.

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Pihenjen nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • iPod/iPhone dokkolóegység

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.