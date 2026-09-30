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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM2055/12

Az otthonába illő hang

Hallgassa otthonában is a hordozható lejátszón lévő zeneszámokat. A Philips mikrorendszerhez iPod/iPhone dokkoló, valamint USB csatlakozó is tartozik a hordozható eszközökhöz. Akár falra, akár asztalra helyezi a készüléket, az egyszerűen fantasztikus látványt nyújt majd.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • iPod/iPhone dokkolóegység

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.