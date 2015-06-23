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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DCM2260/12
Az otthonába illő hangrendszer
Végezze az összes iPod/iPhone/iPad készülékének töltését és lejátszását DualDock segítségével, Lightning és 30 érintkezős csatlakozókon keresztül. Ez a zenerendszer fantasztikus hangzást nyújt, és - ráadásul - nagyon jól is néz ki. A 2 az 1-ben asztali állvány biztosítja az elhelyezés szabadságát.
iPod/iPhone DualDock
Asztali vagy falra szerelhető
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 30-érintkezős csatlakozó segítségével bármilyen Apple készülék töltésére és lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a könnyen kezelhető funkcionalitással, és lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken élvezheti kedvenc zeneszámait.
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
3.0
5-ből
1
Vélemény
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2260 Hudební mikrosystém
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2260 Hudební mikrosystém