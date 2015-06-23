TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Fénykép a termék részleteiről

Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DCM2260/12

3

| (1) Vélemény

Az otthonába illő hangrendszer

Végezze az összes iPod/iPhone/iPad készülékének töltését és lejátszását DualDock segítségével, Lightning és 30 érintkezős csatlakozókon keresztül. Ez a zenerendszer fantasztikus hangzást nyújt, és - ráadásul - nagyon jól is néz ki. A 2 az 1-ben asztali állvány biztosítja az elhelyezés szabadságát.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hangrendszer

  • iPod/iPhone DualDock

  • Asztali vagy falra szerelhető

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 20 W

DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)

DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)

Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 30-érintkezős csatlakozó segítségével bármilyen Apple készülék töltésére és lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a könnyen kezelhető funkcionalitással, és lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken élvezheti kedvenc zeneszámait.

20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
2
1

23/06/2015

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(

Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2260 Hudební mikrosystém

Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM2260 Hudební mikrosystém

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.