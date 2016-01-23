2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az otthonába illő hang
Az iPhone 5 és iPad mini Lightning csatlakozójával kompatibilis Philips mikro hangrendszer aktív mélynyomót és erőteljes mélyhangot kínál. A döntött kialakítású hangsugárzó széles sztereó hangzás biztosít, a monoblokkos kialakítás pedig bármely otthonba illeszkedik.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone/iPad készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 80 W, 2.1 rendszer
Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
GREGORIO
23/01/2016
Polska
Ellenőrzött vevő
POLECAM
Sprzęt bardzo estetyczny. Kolumnę można ustawić prawie w każdym miejscu. Bardzo dobre brzmienie. Polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM3175 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DCM3175 Mikrowieża