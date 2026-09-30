2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5206U/00
Kiváló minőségű, szövet borítású USB-A – Micro USB kábel
Használhatja a meglévő, Micro USB aljzattal ellátott fali vagy autós töltőjével. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!
Szinkronizálás és töltés
2 m
Fekete, szövött borítású kábel
Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt
Néha hosszabb kábelre van szüksége az egyszerű eléréshez és kényelemhez
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