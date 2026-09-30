TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

DS7530/12

Utazáshoz tervezve

A kompakt és könnyen hordozható DS7530/12 hangsugárzó derekasan helytáll, ha a teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erőteljes hangzást nyújt iPod/iPhone készülékével, és a vezeték nélküli adattovábbításnak köszönhetően igazán kényelmes a használata.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Utazáshoz tervezve

  • iPod/iPhone készülékhez

  • Akkumulátoros/hálózati tápellátású

wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz

wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.