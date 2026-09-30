2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS7530/12
Utazáshoz tervezve
A kompakt és könnyen hordozható DS7530/12 hangsugárzó derekasan helytáll, ha a teljesítményről van szó. Az utazáshoz tervezett készülék meglepően erőteljes hangzást nyújt iPod/iPhone készülékével, és a vezeték nélküli adattovábbításnak köszönhetően igazán kényelmes a használata.
iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros/hálózati tápellátású
A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított effektív teljesítményt jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítők teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókét pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
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