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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS7580/10

Utazáshoz tervezve

A DS7580 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és ideális utazáshoz, mert kompakt formájú, mégis erőteljes hangzású. Akkumulátorral és hordtáskával is kapható.

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Utazáshoz tervezve

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • 10 W, akkumulátoros

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz

wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, minden más audiorendszernél gazdagabb mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a magashangszórók közötti pontos hangolás finom átmeneteket enged meg az alacsony-közepes frekvenciák és a magasak között. A kettős felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes térfogatával felerősíti a zene hatását.

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.