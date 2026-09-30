Passzív szűrőváltó a teljes hallható spektrum visszaadásáért

A passzív szűrőváltóval minden egyes hang tisztán hallható, azaz a zene lenyűgözően tiszta, természetes és teljes értékű lesz. A gondos fejlesztésnek köszönhetően a teljes hallható hangfrekvenciás spektrum minden egyes része el van választva és megfelelő meghajtóra érkezik. A meghajtó frekvenciatartományán kívül eső jeleket a rendszer nem küldi el, ezáltal a minőség jelentősen nő, a torzítás szintje pedig nagy mértékben csökken. A kiváló minőségű alkatrészekkel a passzív szűrőváltó használatával nyert hang koherens és páratlanul hű az eredetihez.