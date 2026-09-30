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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS9000/10
Ismerje meg az igazi hanghűséget
A Philips dokkolós hangsugárzója utat nyit mindahhoz, amit a zenében értékesnek tart. A kiváló minőségű alkatrészekkel, természetes fából készült hangsugárzó az eredetihez tökéletesen hűen szólaltatja meg az iPod/iPhone/iPad készüléken tárolt zenét, így autentikus hangélményt biztosít.
iPod/iPhone/iPad készülékhez
A passzív szűrőváltóval minden egyes hang tisztán hallható, azaz a zene lenyűgözően tiszta, természetes és teljes értékű lesz. A gondos fejlesztésnek köszönhetően a teljes hallható hangfrekvenciás spektrum minden egyes része el van választva és megfelelő meghajtóra érkezik. A meghajtó frekvenciatartományán kívül eső jeleket a rendszer nem küldi el, ezáltal a minőség jelentősen nő, a torzítás szintje pedig nagy mértékben csökken. A kiváló minőségű alkatrészekkel a passzív szűrőváltó használatával nyert hang koherens és páratlanul hű az eredetihez.
A fejlett, valódi digitális hangfeldolgozó technológia a dokkolt lejátszókban található hagyományos analóg hangfeldolgozó technológiánál - amely egy iPod/iPhone készülék analóg audiokimenetét használja - jelentősen jobb hangteljesítményt nyújt. Az iPod/iPhone digitális audiokimenetének használatával, és így az egész folyamat digitalizálásával jóval nagyobb jel-zaj viszony érhető el. Az eredmény pedig tökéletesen kiegyenlített, felülmúlhatatlan tisztaságú hang.
A lekerekített hátlap tiszta vonalvezetése nemcsak a szemnek jelent élményt, hanem akusztikai szempontból is hatékonyabb. A gondosan megtervezett ívelés megnöveli a hangsugárzóház merevségét, ezzel jelentősen lecsökkentve a belső rezonanciát. Az eredmény: sokkal precízebb és természetesebb hangvisszaadás. Csodálatos külalak és szenzációs hang egyszerre.
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