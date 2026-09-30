Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.