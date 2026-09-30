2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DTM3155/12
Az otthonába illő hang
Kompatibilis az iPhone 5 Lightning csatlakozójával, még vezeték nélküli Bluetooth hangátvitel esetén is. A Philips mikro zenei rendszer szabad teret enged a zenének a wOOx technológia erőteljes basszus hangzása jóvoltából.
Bluetooth® aptX
Lightning csatlakozóval
USB, CD, FM
max. 50 W, mélysugárzó
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.
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