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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

DTM3155/12

Az otthonába illő hang

Kompatibilis az iPhone 5 Lightning csatlakozójával, még vezeték nélküli Bluetooth hangátvitel esetén is. A Philips mikro zenei rendszer szabad teret enged a zenének a wOOx technológia erőteljes basszus hangzása jóvoltából.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • Bluetooth® aptX

  • Lightning csatlakozóval

  • USB, CD, FM

  • max. 50 W, mélysugárzó

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.