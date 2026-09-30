2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM12FD175B/00
Egyszerű használat, plug and play!
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips MOTION edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
128 GB-os
Motion Edition 3.2
C-típusú USB
A nagy sebességű adatátvitel lényegesen csökkenti a várakozási időt nagy multimédiás fájlok másolásakor a számítógép merevlemezére.
Feltűnő LED jelzőfény mutatja, hogy a meghajtó csatlakozása és működése megfelelő. Gyorsabban villog, amikor fájlok másolása van folyamatban a memóriára vagy a memóriából.
A nagy sebességű adatátvitel lényegesen csökkenti a várakozási időt nagy multimédiás fájlok másolásakor a számítógép merevlemezére.