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USB flash meghajtó

FM16FD05D/00

Egyszerű használat, plug and play!

Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips Snow edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.

Összes előny megtekintése

Fájlok cseréje egy pillanat alatt!

Egyszerű használat, plug and play!

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • 2 db-os

Gyors adatátvitel nagy sebességű USB 2.0 kábellel

A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.

Divatos USB-egység a színes kivitelezésnek köszönhetően

Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására

A működésjelző fájlmásolás közben világít

Feltűnő LED jelzőfény mutatja, hogy a meghajtó csatlakozása és működése megfelelő. Gyorsabban villog, amikor fájlok másolása van folyamatban a memóriára vagy a memóriából.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 382.8 kB
  • 24 August 2026

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.