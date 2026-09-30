2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
FM16FD70V/00
Kicsi, könnyű, bárhol használható
Egyszerű, felhasználóbarát plug-and-play eszköz. A színes Philips Snow edition USB flash meghajtó egyszerűvé és megfizethetővé teszi a fájlok, fényképek és zeneszámok napi rendszerességű tárolását és megosztását.
16 GB
Snow Edition 2.0
5 db-os csomag
A nagy sebességű adatátvitel nagymértékben csökkenti a várakozási időt, amikor nagy multimédiás fájlokat másol a számítógép merevlemezére.
Válasszon a divatos színek közül; zselérózsaszín, ultraibolya bíbor, abszintzöld vagy elektromoskék, az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására
Válasszon a divatos színek közül; kanárisárga, zselérózsaszín, ibolya, abszintzöld, kék vagy narancssárga az adattárolás és -megosztás napi rutinjának felpezsdítésére és a szórakozás élményének fokozására