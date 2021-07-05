2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Mindennapos használatra tervezve
A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és a vízkőmentesítő tabletta garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.
2200 W
35 g/perces gőzkibocsátás
110 g teljesítményű gőzlövet
Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
A vasaló 110 grammos gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.
Díjak
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Előnyök
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Hátrányok
Минусов нет.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2019-07-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2019-06-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2019-06-29
таня36
30/07/2020
Україна
чудовий помічник
мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую
Előnyök
якість
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2018-07-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска
Használat dátuma 2018-07-30