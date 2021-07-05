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  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam iron
  • Product Lifestyle Philips Steam iron

Gyártás megszűnt

Gőzölős vasaló

GC2960/02

5

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Mindennapos használatra tervezve

A tökéletes eredményhez megbízható vasalóra van szükség napról napra. Az új SteamGlide vasalótalp, a folyamatos erős gőzkibocsátás és a vízkőmentesítő tabletta garantálja, hogy sokáig használhassa ezt a praktikus Philips vasalót.

Összes előny megtekintése

SteamGlide vasalótalppal történő vasalás

Mindennapos használatra tervezve

  • 2200 W

  • 35 g/perces gőzkibocsátás

  • 110 g teljesítményű gőzlövet

A 2200 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít

A 2200 wattos teljesítmény erős és folyamatos gőzkibocsátást biztosít

Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás

Az akár 35 g/perc folyamatos gőzkibocsátás hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.

110 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

110 g teljesítményű gőzlövet a makacs gyűrődések könnyed eltávolításához

A vasaló 110 grammos gőzlövetével a legmakacsabb gyűrődések is egyszerűen eltüntethetők.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Előnyök

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Hátrányok

Минусов нет.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2019-07-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2019-06-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2019-06-29

30/07/2020

Україна

Україна

чудовий помічник

мріяла про цю праску давно і ось чоловік зробив сюрприз і нарешті я користуюся цим шикарним девайсьм вже більше 6 років. все працює відмінно навіть після того як я одного разу забула її вимкнути і вона стояла вімкнута більше 4 годин рекомендую

Előnyök

якість

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2018-07-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PowerLife GC2960/50 Парова праска

Használat dátuma 2018-07-30

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.