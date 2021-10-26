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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
26/10/2021
Україна
Має усі необхідні функції.
Має усі необхідні функції. Зручно тримати в руці, легка для жіночої руки. Не пригорає! Використовуємо вже 10 років! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Előnyök
Має усі необхідні функції, легка, зручна, надійна.
Hátrányok
немає
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC3111/02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC3111/02