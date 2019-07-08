2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Philips vasaló akár 40 g/perc folyamatos gőzkibocsátással hatékonyan gondoskodik arról, hogy minden gyűrődést eltávolíthasson.
Az egyedülálló gőzölős orr és a speciális gőzfuratok segítségével a legkisebb, legeldugottabb helyeket is elérheti a ruhaneműn, így elégedett lesz az eredménnyel.
Díjak
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Spargue13
08/07/2019
Україна
Хороший и удобный утюг
Хороший утюг - быстро нагревается, хорошо скользит по ткани, глажка с паром очень понравилась и шнур утюга не запутывается) Отлично справляется со своими функциями, глажка рубашек и блуз одно удовольствие, хорошо проглаживает даже труднодоступные места возле пуговиц и воротника
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC4340/02 Парова праска
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: GC4340/02 Парова праска