2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
GC8460/02
Kiváló eredmény, minimális erőfeszítés.
Ez a nagy teljesítményű, mégis meglepően kényelmes vasalórendszer képes folyamatos, nagynyomású gőz kibocsátására. A nagyméretű, levehető víztartályt bárhol és bármikor újratöltheti, ami különösen egyszerűvé és gyorssá teszi a vasalást.
1.6 L
AUTO CORD
Több gőz, gyorsabb vasalás! Az eszköz folyamatosan erőteljes gőzt generál, amely mélyen behatol a ruhaneműbe, gyorsabbá és hatékonyabbá téve a vasalást. A gőzerő az igények szerint szabályozható.
Több gőz, gyorsabb vasalás. A Philips gőzfejlesztős vasaló egyedülálló technológiája révén erőteljes gőzt hoz létre, amely könnyebbé, hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a vasalást.
A SteamGlide a legjobb Philips vasalótalp gőzölős vasalókhoz. Kiváló karcálló anyagának köszönhetően remekül siklik és egyszerűen tisztítható.
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