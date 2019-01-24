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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.8
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/55 Vízforraló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/55 Vízforraló
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Előnyök
Rychle ohreje vodu
Hátrányok
Neznam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/55 Czajnik
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HD4680/55 Czajnik