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Gyártás megszűnt
Tökéletes eredmény bárhol
2000 W-os SalonDry úti hajszárító mindent biztosít Önnek, ami a professzionális frizura létrehozásához kell, útközben is.
2000 W
Összecsukható
Feszültségválasztó
Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.
Kíméletes szárítás 2 könnyen kezelhető sebességbeállítással
A hajformázókhoz alapvetően hozzátartozó professzionális funkcióként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Előnyök
так, дуже надійний
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Használat dátuma 2018-08-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Használat dátuma 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)