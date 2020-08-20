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Gyártás megszűnt

SalonDry TravelÚti hajszárító

HP4829/00

5

| (7) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes eredmény bárhol

2000 W-os SalonDry úti hajszárító mindent biztosít Önnek, ami a professzionális frizura létrehozásához kell, útközben is.

Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonDry úti hajszárító

Tökéletes eredmény bárhol

  • 2000 W

  • Összecsukható

  • Feszültségválasztó

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Professzionális 2000 W-os hajszárító a tökéletes eredmény érdekében

Ez a 2000 W-os professzionális hajszárító erős légáram létrehozására képes. Az erő és a sebesség találkozása gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a szárítást és a formázást.

2 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gondos szárításért

2 könnyen kezelhető sebességbeállítás a gondos szárításért

Kíméletes szárítás 2 könnyen kezelhető sebességbeállítással

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

Hideg levegő a frizura rögzítéséhez

A hajformázókhoz alapvetően hozzátartozó professzionális funkcióként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

7

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Előnyök

так, дуже надійний

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Használat dátuma 2018-08-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Használat dátuma 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 