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Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

körkések

HQ55

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Mindig alapos borotválkozás
A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 49-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét - Cserélje a körkéseket 2 évente.
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Mindig alapos borotválkozás

  • Lift & Cut

  • 1 körkés

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

15 pengeéles kés a gyors és alapos borotválkozásért

15 pengeéles kés a gyors és alapos borotválkozásért

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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

18/08/2012

Polska

Polska

super lux produkt za niską cenę biorąc pod uwagę ilość golen bez wymiany głowic

Naprawde dobry produkt. Golę się 12 lat bez wymiany głowic, mam naprawdę twardy zarost i cały czas jest ostra. Goli badzo dokładnie. Tak naprawde to mam maszynkę Norelco na licencji Philips ale ma te same głowice. Polecam Ten produkt w 1000%.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ55/40 głowice golące

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ55/40 głowice golące

29/06/2012

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania

Zakupiłem ostrza wymienne (wyprodukowane w Holandii) po stępieniu się pierwszych, działających od zakupu maszynki do golenia. Maszynkę używam przede wszystkim do golenia głowy, co drugi dzień, niemal przez cały rok (za wyjątkiem miesięcy zimowych). Golona powierzchnia skóry jest większa niż zarostu na twarzy. Mimo to, po kilkunastu miesiącach używania, ostrza nadal spełniają swoją funkcję. Zamierzam niedługo znów wymienić ostrza na nowe, gdyz sama maszynka i jej akumulator, po blisko czterech latach użytkowania są nadal w pełni sprawne. Chyba, że okaże się to nieekonomiczne i zakupię nowy komplet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ55/40 głowice golące

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HQ55/40 głowice golące

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.