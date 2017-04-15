2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egészséges ételek egyszerűen
A Philips rúdmixer tökéletesen egyenletes eredményt nyújt a 300 wattos teljesítménynek és a kétfunkciós pengének köszönhetően. Levesek, pürék és turmixok otthoni elkészítése még sosem volt ilyen egyszerű!
300 W, műanyag rúddal
Kettős hatású kés
0,5 literes mérőedény, aprító
1 sebesség
Nagy teljesítményű, 300 W-os motor mindenféle hozzávalóhoz.
4.4
5-ből
8
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
silvinka
15/04/2017
Slovensko
silvinka
mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
majka
09/11/2013
Česká republika
Výrobek má vynikající schopnosti.
S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер