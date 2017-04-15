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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Gyártás megszűnt

Daily CollectionRúdmixer

HR1342/00

4.4

| (8) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket

Egészséges ételek egyszerűen

A Philips rúdmixer tökéletesen egyenletes eredményt nyújt a 300 wattos teljesítménynek és a kétfunkciós pengének köszönhetően. Levesek, pürék és turmixok otthoni elkészítése még sosem volt ilyen egyszerű!

Összes előny megtekintése

Mixer a tökéletes levesekért, pürékért és turmixitalokért

Egészséges ételek egyszerűen

  • 300 W, műanyag rúddal

  • Kettős hatású kés

  • 0,5 literes mérőedény, aprító

  • 1 sebesség

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor

Nagy teljesítményű, 300 W-os motor mindenféle hozzávalóhoz.

Kettős hatású kések, amelyek feldarabolnak mindenféle hozzávalót

Kettős hatású kések, amelyek feldarabolnak mindenféle hozzávalót

Pohár a levesek, pürék és turmixok tárolásához

Pohár a levesek, pürék és turmixok tárolásához

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.4

5-ből

8

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

3
2

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

silvinka

mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

09/11/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek má vynikající schopnosti.

S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.