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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.4
5-ből
39
Értékelések
84%
ajánlja ezt a terméket
Klau28
18/10/2019
Magyarország
Egyik legjobb Philips termék.
5.éve használom. Gyors, nem hangos, könnyen lehet tisztítani és a lényeg, nagyszerűen pépesít. 2.szorra is megvásárolnám!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Ticke
20/04/2019
Magyarország
Gyors, erőteljes
Imádom! Könnyen kezelhető és erős kis szerkezet. Egy kattanassal szetkaphato, könnyű tisztantartani. Krémleveshez, vadashoz, puresiteshez a legjobb választás szerintem!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Pirkoci
24/01/2019
Magyarország
Mindennapi segítség
Nagyon praktikus segítőtárs a konyhában. Nagyon szeretjük a krémleveseket, gyümölcsturmixokat, melyeket könnyedén, pillanatok alatt elkészíthetjük a mixerrel. Tisztítása is egyszerű. Jól illeszkedik a kézbe, könnyű kezelni. Csak ajánlani tudom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Daily Collection HR1600/00 Rúdmixer