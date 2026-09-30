2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS5590/12
A hangzás bűvöletében
Adja át magát a házimozi dinamikus, háromirányú hangszórórendszere nyújtotta maximális hangzásélménynek! Élvezze kedvenc tartalmait az innovatív Philips 5000-es sorozatú házimozi-rendszeren.
3D Irányított hangszórórendszer
Blu-ray 3D lejátszás
A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját használva gondoskodik a valósághű megjelenítésről teljes 1080x1920 HD felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti meg ezeket a képeket, amelynek bal és jobb „lencséje” a váltakozó képekkel szinkronban nyílik és csukódik, létrejön a Full HD 3D moziélmény - az Ön otthonában. A Blu-ray lemezen megjelenő kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és kitűnő minőségű tartalomválaszték áll rendelkezésére. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít, hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valósághű legyen.
A 3D irányított hangszórórendszer nem csupán előre sugároz, hanem oldalsó irányokba is, így egy szélesebb központi helyet biztosít a magával ragadó és moziszerű surround hangzás élvezetéhez.
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