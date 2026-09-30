FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD minőségű zene élményében részesül – bármiféle torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mély hang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.