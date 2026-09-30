2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS7200/12
Tiszta hangzás, a legapróbb részletekig
Legyen részese Ön is annak az új HD-élménynek, amit ez a stílusos, alumínium és üveg kialakítású Blu-ray házimozi nyújt. A jó minőségű hangszórókba beépített puha dóm magashangszórók kiemelkedően tiszta hangzást biztosítanak. Meglátja, a filmnézés új távlatai nyílnak meg Ön előtt.
Blu-ray lemez lejátszása
A puha dóm magashangszórók által visszaadott magas és közepes frekvenciatartomány még tisztábbá teszi a hangzást.
A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétcsatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.
A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD minőségű zene élményében részesül – bármiféle torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mély hang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.
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