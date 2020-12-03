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  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
  • Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással

Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi-rendszer

MCD170/12

4
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással
Most valóban megtapasztalhatja a mozi audiovizuális élményét nappalijában! A stílusos Philips MCD170 DVD mikro házimozirendszer dinamikus mélyhangkiemeléssel rendelkezik a mély és gazdag basszushangzásért.
Összes előny megtekintése

Nézzen DVD-filmeket nagyszerű hangzással

  • DVD lejátszás

  • USB Direct

  • Kompakt kialakítás

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása

DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása

A Philips lejátszó a kereskedelemben kapható legtöbb DVD és CD lemezzel kompatibilis. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW - a készülék mindezeket lejátssza. A DivX® Ultra a DivX® lejátszást olyan nagyszerű funkciókkal társítja, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü. A CD-RW rövidítés olyan CD-meghajtót takar, amellyel lejátszható az általában használt újraírható CD-k formátuma.

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-meghajtókról

Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához

FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván állítani, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia memorizálásához. Az előre beállított állomások tárolásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Előnyök

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Hátrányok

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD170 Miniaturní DVD kino

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD170 Miniaturní DVD kino

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.