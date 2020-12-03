2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DVD lejátszás
USB Direct
Kompakt kialakítás
A Philips lejátszó a kereskedelemben kapható legtöbb DVD és CD lemezzel kompatibilis. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW - a készülék mindezeket lejátssza. A DivX® Ultra a DivX® lejátszást olyan nagyszerű funkciókkal társítja, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és menü. A CD-RW rövidítés olyan CD-meghajtót takar, amellyel lejátszható az általában használt újraírható CD-k formátuma.
Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván állítani, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia memorizálásához. Az előre beállított állomások tárolásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Előnyök
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Hátrányok
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD170 Miniaturní DVD kino
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD170 Miniaturní DVD kino