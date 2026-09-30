Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.