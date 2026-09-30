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Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi rendszer

MCD177/58

Minden szoba mozivá alakítható

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD, WMA-CD, MP3-CD és USB Direct lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! Az otthoni szórakozás többé sohasem lesz ugyanaz!

Összes előny megtekintése

USB Direct lejátszással

Minden szoba mozivá alakítható

  • DivX lejátszás

  • komponens kialakítású

Magas és mély hangok hangerejének javítása

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.