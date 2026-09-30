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2 év jótállás.
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MCD177/58
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DivX lejátszás
komponens kialakítású
A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.
Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
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