TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi-rendszer

MCD179/12

Minden szoba mozivá alakítható

Az MCD179 DVD mikro mozirendszer mindaz, amire szüksége van a maradéktalan moziélményhez – otthonában. A 2.1 hangsugárzó-rendszer és a Dolby Digital a magával ragadó hangról, a progresszív pásztázás pedig a kiváló minőségű képekről gondoskodik, így valódi audiovizuális élményben részesülhet!

Összes előny megtekintése

2.1 hangsugárzókkal

Minden szoba mozivá alakítható

  • 2.1

  • DivX lejátszás

  • komponens kialakítású

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

USB Direct, zene és fényképek lejátszásához

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Elegáns faborítású hangszórók

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.