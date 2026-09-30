2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD179/12
Minden szoba mozivá alakítható
Az MCD179 DVD mikro mozirendszer mindaz, amire szüksége van a maradéktalan moziélményhez – otthonában. A 2.1 hangsugárzó-rendszer és a Dolby Digital a magával ragadó hangról, a progresszív pásztázás pedig a kiváló minőségű képekről gondoskodik, így valódi audiovizuális élményben részesülhet!
2.1
DivX lejátszás
komponens kialakítású
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.
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