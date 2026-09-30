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Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi rendszer

MCD179/58

Minden szoba mozivá alakítható

Az MCD179 DVD mikro mozirendszer mindaz, amire szüksége van a maradéktalan moziélményhez – otthonában. A 2.1 hangsugárzó-rendszer és a Dolby Digital a magával ragadó hangról, a progresszív pásztázás pedig a kiváló minőségű képekről gondoskodik, így valódi audiovizuális élményben részesülhet!

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2.1 hangsugárzókkal

Minden szoba mozivá alakítható

  • 2.1

  • DivX lejátszás

  • komponens kialakítású

Magas és mély hangok hangerejének javítása

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

Elegáns faborítású hangszórók

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.