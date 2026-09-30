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Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi-rendszer

MCD297/58

Élvezze a nagyszerű filmélményt

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

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USB Direct lejátszással

Élvezze a nagyszerű filmélményt

  • DivX lejátszás

  • USB Direct

  • Kompakt kialakítás

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

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Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.