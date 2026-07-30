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  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
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  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében
  • A hangzás bűvöletében

Gyártás megszűnt

Elengáns DVD mikrorendszer

MCD388/12

A hangzás bűvöletében
Ismerje meg a korábban soha nem tapasztalt audio/video élményeket a falra szerelhető, elegáns Philips DVD mikrorendszerrel. Számtalan forrásból származó tartalom lejátszása. A teljes nagy felbontású multimédia illesztőfelület (HDMI) gondoskodik az élesebb képről.
Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

A hangzás bűvöletében

  • Vezeték nélküli mélynyomó

  • falra szerelhető

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.

Digitális, vezeték nélküli aktív mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

Digitális, vezeték nélküli aktív mélynyomó az erőteljes basszushangzás érdekében

Digitális, vezeték nélküli mélynyomó a mélyhangok optimális reprodukálása érdekében. Az eredmény a mélytartományban található hangok tökéletes visszaadása minimális torzítás mellett.

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.