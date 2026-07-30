DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása

A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.