2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD388/12
Vezeték nélküli mélynyomó
falra szerelhető
A Philips lejátszója kompatibilis a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) és Picture CD - a lejátszó mindegyik lejátszására képes. Az SVCD a „Super VideoCD” rövidítése. Az SVCD minősége sokkal jobb, mint a VCD-é, a nagy felbontásnak köszönhetően jóval élesebb képet biztosít. A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezen.
Digitális, vezeték nélküli mélynyomó a mélyhangok optimális reprodukálása érdekében. Az eredmény a mélytartományban található hangok tökéletes visszaadása minimális torzítás mellett.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
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