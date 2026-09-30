2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD395/12
A hangzás bűvöletében
Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a Philips 2 az 1-ben mikro DVD rendszerre, amely DVD, WMA-CD és MP3-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zeneszámait és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!
100 W
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.
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